Tata Elxsi Limited est une société internationale de services de conception et de technologie basée en Inde. Les secteurs d'activité de la société comprennent l'intégration et le soutien des systèmes, ainsi que le développement de logiciels et les services. Elle possède une expertise en ingénierie automobile couvrant des domaines tels que les systèmes avancés d'assistance au conducteur, la conduite autonome, l'électrification et les solutions de voitures connectées. La société aide ses clients à réimaginer leurs produits et services en appliquant la pensée design et les technologies numériques telles que l'Internet des objets (IoT), le cloud, la mobilité, la réalité virtuelle et l'intelligence artificielle. La société propose des plateformes et des solutions telles que TETHER, qui est une plateforme de véhicules connectés, TECockpit, qui est une solution de cockpit intégrée, et Autom@TE, qui est une suite d'automatisation des tests. La société propose la création de contenu numérique pour l'industrie des médias et du divertissement. Elle fournit des services dans différents secteurs, notamment l'automobile, la radiodiffusion, les communications, les soins de santé et les transports.

Secteur Logiciels