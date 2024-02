Les actions indiennes ont augmenté vendredi, s'apprêtant à prolonger leurs gains pour la quatrième séance consécutive, grâce à la hausse du secteur automobile, suite à la reprise de Mahindra & Mahindra après la publication de ses résultats, et à un bond de Tata Motors.

L'indice NSE Nifty 50 était en hausse de 0,53% à 22 026,75, tandis que le S&P BSE Sensex a ajouté 0,49% à 72 400,98, à 10:26 a.m. IST.

Les indices de référence ont chacun augmenté d'environ 1 % depuis le début de la semaine.

Onze des 13 principaux secteurs ont enregistré des gains, avec quarante des 50 actions du Nifty en progression. Les indices des petites et moyennes capitalisations, plus larges et plus axés sur le marché intérieur, ont augmenté de 0,8 % et de 0,4 %, respectivement.

"Malgré la surperformance continue des petites et moyennes capitalisations, le passage aux grandes capitalisations est imminent et pourrait renforcer les indices de référence", a déclaré Pramod Gubbi, cofondateur de Marcellus Investment Managers.

L'indice automobile a gagné 2 %, grâce à un bond après les résultats dans le secteur de l'automobile.

Mahindra & Mahindra

et soutenu par Tata Motors dans un contexte de

rapport

d'une éventuelle cession de ses activités dans le domaine des batteries par le groupe Tata.

Mahindra & Mahindra et Tata Motors ont progressé d'environ 2,5 % chacune et figuraient parmi les cinq premières valeurs du Nifty 50.

L'indice pharmaceutique a progressé de 1,50 %, aidé par une hausse de 1,5 % du prix de l'essence.

reprise

d'Aurobindo Pharma après une baisse en début de semaine due à des inquiétudes réglementaires concernant son unité américaine, ainsi qu'à une reprise après les résultats de plusieurs constituants clés.

La société de commercialisation de pétrole (OMC) Bharat Petroleum Corporation a augmenté de 3,5 % après que Jefferies

a revu à la hausse

l'action de "hold" à "buy" et a augmenté le prix cible à un sommet de 890 roupies contre 415 roupies auparavant.

"La fourchette des prix du pétrole et le fait que le gouvernement se soit abstenu de fixer le prix du carburant automobile ont permis aux OMC de se redresser de 90 à 130 % depuis octobre", a déclaré Jefferies, ajoutant que BPCL offrait la plus grande marge de sécurité parmi les OMC.