ACTIONS INDIENNES - Les actions indiennes en hausse grâce à Tata Motors et à l'optimisme suscité par les données sur l'inflation

Les actions indiennes ont progressé lundi, les bénéfices importants de Tata Motors Ltd et DLF Ltd ayant renforcé l'optimisme quant au ralentissement de l'inflation dans le commerce de détail.

Le Nifty 50 était en hausse de 0,38% à 18 382,90 à 10h22 IST, tandis que le S&P BSE Sensex a augmenté de 0,43% à 62 296,54.

Onze des 13 principaux indices sectoriels ont progressé, les valeurs de l'automobile et de l'immobilier augmentant respectivement de près de 1 % et de 2,5 %.

Tata Motors, qui a gagné 4 %, a alimenté la hausse de l'indice automobile, tandis que DLF, qui a progressé de 4,89 % pour atteindre un nouveau sommet de 52 semaines, a fait grimper l'indice immobilier. Les deux sociétés ont annoncé une hausse de leurs bénéfices pour le trimestre de mars.

"Attendez-vous à une nouvelle consolidation en raison de signaux mitigés sur le front mondial", a déclaré Ajit Mishra, vice-président de la recherche technique chez Religare Broking Ltd.

"Les opportunités de négociation ne manqueront pas, grâce à la saison des bénéfices en cours.

Les données relatives à l'inflation de détail en Inde ont baissé à 4,7 % en avril, soit le niveau le plus bas depuis 18 mois, bien en dessous de la limite supérieure de tolérance de 6 % de la banque centrale pour le deuxième mois consécutif. L'inflation de l'indice des prix de gros de l'Inde pour le mois d'avril, prévue pour lundi, devrait également diminuer en raison d'effets de base.

Les économistes s'attendent maintenant à ce que la banque centrale indienne maintienne une "pause" sur les hausses de taux, suite à la baisse de l'inflation.

Les actions mondiales, d'autre part, sont restées modérées, après qu'une enquête a montré que le moral des consommateurs américains est tombé à son plus bas niveau depuis six mois en mai, en raison des craintes d'une récession potentielle. La prudence à l'approche de données macroéconomiques clés et d'une décision sur les taux d'intérêt en Chine a également pesé sur le sentiment.

Parmi les valeurs individuelles, le fabricant de médicaments Cipla Ltd a perdu plus de 4 %, soit la plus forte perte parmi les 50 valeurs du Nifty, après avoir annoncé un bénéfice inférieur aux prévisions.

Par ailleurs, Avenue Supermarts Ltd, qui exploite la chaîne de magasins DMart, a chuté de 4,65 % après avoir fait état d'une baisse de ses marges bénéficiaires. (Reportage de Bharath Rajeswaran à Bengaluru ; Rédaction de Savio D'Souza et Janane Venkatraman)