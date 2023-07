La société chinoise BYD a fait savoir à son partenaire indien en coentreprise qu'elle mettrait en veilleuse son projet d'investissement d'un milliard de dollars dans la construction de voitures électriques, après que sa proposition d'investissement a fait l'objet d'un examen minutieux de la part de New Delhi, ont déclaré deux personnes ayant eu connaissance des discussions.

BYD et son partenaire, la société privée Megha Engineering and Infrastructures, ont soumis une proposition au gouvernement indien en avril pour construire conjointement des voitures électriques en Inde, a rapporté Reuters au début du mois.

Mais lors de l'examen initial, des fonctionnaires de trois ministères indiens, dont ceux des finances et des affaires extérieures, ont soulevé ce que deux fonctionnaires indiens ont décrit comme des problèmes de sécurité concernant l'investissement de l'entreprise chinoise et ont fait part de leur opposition.

La semaine dernière, des cadres de BYD ont fait savoir à Megha Engineering que le fabricant de batteries et de véhicules électriques souhaitait abandonner la poursuite de l'investissement, selon les deux personnes qui ont eu connaissance de cet échange.

Il n'a pas été possible de déterminer immédiatement si BYD pouvait avoir des doutes, et jeudi, BYD n'avait pas officiellement retiré la proposition d'investissement de l'examen du gouvernement, ont déclaré les deux fonctionnaires ayant connaissance de l'examen.

BYD, le plus grand fabricant chinois de véhicules électriques, a refusé de commenter le statut de sa proposition d'investissement et de dire s'il allait retirer son projet de production de voitures électriques en Inde.

Dans une déclaration à Reuters, l'entreprise a indiqué qu'elle était présente en Inde depuis 16 ans et qu'elle y vendait des voitures particulières et des autobus électriques.

Les ministères indiens des finances, des affaires étrangères et de l'intérieur n'ont pas répondu à un courriel demandant des commentaires. Megha Engineering n'a pas répondu à la demande de commentaire.

Lors d'une réunion la semaine dernière, Megha Engineering, basée à Hyderabad, a demandé à BYD d'attendre plus de clarté sur la situation avant d'abandonner le projet de fabrication de voitures électriques, selon les deux personnes ayant eu connaissance de la discussion.

BYD avait compris que sa proposition d'investissement susciterait des tensions politiques en raison de l'examen minutieux des investissements chinois en Inde et avait tenté de dissiper les inquiétudes, ont déclaré les deux personnes au fait de la planification.

Par exemple, la proposition indiquait que les commandes vocales des applications seraient disponibles en langues indiennes dans les voitures électriques BYD construites en Inde et que toutes les données des véhicules seraient hébergées en Inde, a déclaré l'une de ces personnes.

BYD avait proposé de commencer la production en Inde d'ici 2025, ont déclaré les personnes au courant du plan.

L'Inde a commencé à soumettre les investissements de la Chine à un examen plus approfondi en 2020, à la suite d'une série d'affrontements frontaliers entre les deux pays.

L'entreprise chinoise Great Wall Motor a mis en veilleuse son projet d'investissement d'un milliard de dollars après avoir échoué à obtenir les autorisations du gouvernement indien.

La décision finale d'approuver ou non la proposition d'investissement de BYD sera prise par les ministères indiens du commerce et des industries lourdes.

BYD, premier producteur mondial de VE et de véhicules hybrides rechargeables, est entré sur le marché indien en 2007 en produisant des batteries et des composants pour les fabricants de téléphones portables.

En 2013, elle a commencé à construire des bus électriques en Inde avec Megha Engineering, dans le cadre d'une coentreprise appelée Olectra Greentech.

BYD, qui a déjà investi plus de 200 millions de dollars en Inde, commercialise le SUV électrique Atto 3 et le e6 EV auprès des flottes d'entreprises et prévoit de lancer la vente de sa berline électrique Seal dans le courant de l'année.

BYD a vendu environ 1 950 voitures en Inde depuis le début des ventes en 2022, selon les données d'enregistrement du gouvernement.

Le marché indien des véhicules électriques est petit mais en pleine croissance, avec le constructeur automobile national Tata Motors qui domine les ventes. Les modèles électriques représentaient moins de 2 % des ventes totales de voitures en 2022, mais le gouvernement souhaite porter ce chiffre à 30 % d'ici à 2030. (Reportage complémentaire d'Aditi Shah à New Delhi et de Zoey Zhang à Shanghai ; rédaction de Kevin Krolicki et Simon Cameron-Moore)