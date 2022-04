L'entreprise indienne Tata Motors prévoit des VE à plus grande autonomie dans 2 ans grâce à un nouveau design

Le Premier ministre Narendra Modi a fait des VE une priorité pour le gouvernement indien, qui propose aux entreprises des milliards de dollars d'incitations pour les fabriquer localement.

Cependant, les VE ne représentent qu'1% des ventes totales de voitures en Inde, les prix élevés des batteries et un réseau de chargement inadéquat freinant les acheteurs et le lancement de nouveaux modèles électriques.

Tata Motors, qui est le constructeur de voitures électriques le plus vendu en Inde, a déclaré que les véhicules lancés sous son nouveau design Curvv seront basés sur une nouvelle architecture adaptée aux modèles électriques.

Les voitures construites sur cette plateforme devraient être lancées dans deux ans, et l'entreprise s'efforce d'accélérer le développement, a déclaré Shailesh Chandra, directeur général de Tata Motors Passenger Vehicles et de Tata Passenger Electric Mobility.

Il y aura de la place pour une batterie plus grande et les SUV devraient avoir une autonomie certifiée de 400 à 500 kilomètres, a déclaré Chandra, ajoutant qu'ils seront également capables d'une recharge plus rapide et plus efficace.

Tata Motors, qui détient plus de 90 % du marché indien des voitures électriques, en a vendu 19 000 au cours de l'exercice clos le 31 mars, contre 4 200 unités l'année précédente.

L'année dernière, Tata Motors a levé 1 milliard de dollars auprès du fonds d'investissement privé TPG pour son unité EV, et a déclaré qu'il investirait un total de 2 milliards de dollars pour pousser les ventes de voitures propres.

Le mois dernier, le constructeur automobile a déclaré à Reuters qu'il était confronté à une pression à court terme après une hausse de 20 % du coût des cellules de batterie due à une flambée des prix des matières premières, principalement du lithium.