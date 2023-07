Tata Motors Limited est le 1er constructeur automobile indien. Le CA par activité se répartit comme suit : - vente de véhicules (83,6%) : véhicules utilitaires (366 909 unités vendues en 2020/21), véhicules commerciaux (257 136 vendues) et véhicules particuliers (213 738 unités vendues) commercialisés sous les marques Tata, Fiat, Jaguar et Land Rover ; - vente de pièces détachées (9,9%) ; - prestations de financement des ventes (1,6%) ; - autres (4,9%) : fabrication d'équipements de construction, de composants électroniques et plastiques, etc. La répartition géographique du CA est la suivante : Inde (20,2%), Royaume Uni (14,9%), Europe (13,6%), Etats-Unis (18,8%), Chine (17,9%) et autres (14,6%).

Secteur Fabricants de voitures et camions