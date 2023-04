L'indien Tata Motors augmentera les prix de ses véhicules de tourisme pour la deuxième fois en 2023

"L'augmentation moyenne pondérée sera de 0,6 %, en fonction de la variante et du modèle", a déclaré le constructeur automobile dans un communiqué de presse, ajoutant que cette mesure entrerait en vigueur le 1er mai.

Tata Motors avait déjà augmenté le prix de ses véhicules de tourisme de 1,2 % en janvier de cette année, en invoquant la même raison.

En Inde, les véhicules de tous les segments sont devenus plus chers, le gouvernement ayant demandé aux constructeurs automobiles d'équiper leurs véhicules d'un dispositif spécial de contrôle des émissions, ce qui a entraîné des coûts supplémentaires.

Ces normes d'émission de carburant, connues sous le nom de normes Bharat Stage VI, sont entrées en vigueur au début du mois.

L'Inde a enregistré les ventes de voitures les plus élevées de son histoire au cours de l'exercice fiscal qui s'est achevé le 31 mars, malgré de multiples augmentations de prix tout au long de l'année, grâce aux ventes de véhicules utilitaires sportifs (SUV) plus grands et plus chers.

Les SUV Nexon et Punch de Tata ont été parmi les voitures les plus vendues en Inde en 2022.

Toutefois, la croissance des ventes d'automobiles devrait se réduire à un faible pourcentage à un chiffre pour l'année fiscale en cours, principalement en raison de l'inflation, des hausses de prix des constructeurs automobiles et des changements réglementaires, a déclaré l'organisme des concessionnaires automobiles Federation of Automobile Dealers Associations (FADA) au début de ce mois.