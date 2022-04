Tata Motors prépare des véhicules électriques à longue autonomie pour l'Inde et au-delà.

Tata Motors a déclaré vendredi qu'il prévoit de lancer des voitures électriques avec une autonomie minimale de 500 kilomètres (310 miles) et des caractéristiques technologiques avancées, ciblant les acheteurs en Inde et au-delà.

Les premiers véhicules électriques (VE) construits à l'aide de sa nouvelle plateforme devraient être sur la route en 2025, a déclaré Tata lors d'un événement à Mumbai où il a dévoilé un modèle conceptuel.

Tata s'efforce de se positionner aux côtés des constructeurs automobiles mondiaux qui investissent des milliards de dollars pour construire des VE répondant à des objectifs plus stricts de réduction des émissions de carbone.

Le Model 3 EV de Tesla peut avoir une autonomie de plus de 500 km, selon les données figurant sur le site Web de l'entreprise américaine, et d'ici 2025, les analystes de l'industrie affirment que cela devrait être proche de la norme.

"Nous avons pivoté pour faire tous les investissements stratégiques qui sont nécessaires. Notre objectif est de devenir mondial à terme", a déclaré N Chandrasekaran, président de Tata Motors.

Alors que Tata arrive "loin derrière" les autres constructeurs automobiles, l'électrification sera le moteur de sa poussée vers la mondialisation, a-t-il ajouté.

Chandrasekaran a déclaré que le groupe Tata dévoilera bientôt ses plans pour produire des cellules de batterie localement et évalue également la possibilité de fabriquer des semi-conducteurs en interne, toutes ces tentatives visant à soutenir sa poussée vers les VE.

L'année dernière, Tata a annoncé son intention de lancer 10 modèles de VE d'ici mars 2026, en investissant environ 2 milliards de dollars, dont 1 milliard provient du groupe de capital-investissement TPG.

Le déploiement des VE est au cœur du programme de réduction des émissions de carbone du Premier ministre Narendra Modi. D'ici 2030, l'Inde souhaite que les modèles électriques représentent 30 % des ventes totales de voitures. Chandrasekaran a déclaré qu'il s'attend à ce que Tata dépasse cet objectif, sans donner de chiffres.

Tata prévoit d'augmenter la production annuelle de VE à plus de 80 000 unités au cours de cet exercice financier, contre 19 000 un an plus tôt, a rapporté Reuters cette semaine.

Le constructeur automobile représente 90 % des ventes de VE en Inde - un segment qui ne représente que 1 % des ventes annuelles du pays, soit environ 3 millions de véhicules.

Pour les exportations, Tata cherchera des marchés qui ont des conditions climatiques similaires à celles de l'Inde, a déclaré à Reuters Shailesh Chandra, directeur général des véhicules de tourisme et des filiales EV, en marge de l'événement de vendredi.

"Ce serait là où l'électrification connaît une croissance, qui sont grands et où il y a un environnement politique favorable", a-t-il dit, ajoutant que les marchés de conduite à droite sont un bon début.

Les véhicules construits sur la nouvelle plate-forme seront agnostiques aux chimies et aux formats des cellules de batterie, ce qui donnera à Tata la flexibilité nécessaire en fonction du marché sur lequel il se lance, a déclaré M. Chandra. Les batteries auront également une densité plus élevée et seront plus durables que celles de ses voitures précédentes.