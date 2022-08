Tata Motors va acheter l'usine de Ford Inde pour 91 millions de dollars

L'accord entre la filiale du constructeur automobile indien Tata Passenger Electric Mobility Ltd (TPEML) et Ford India Pvt Ltd (FIPL) porte sur le terrain, les actifs et tous les employés éligibles.

"Notre capacité de fabrication approchant de la saturation, cette acquisition arrive à point nommé et constitue un gain pour toutes les parties prenantes", a déclaré Tata Motors dans un communiqué.

La société mère de Jaguar Land Rover a déclaré que l'acquisition de l'usine de Sanand débloquera une capacité de fabrication de 300 000 unités par an qui pourrait passer à 420 000.

Ford détenait moins de 2 % du marché indien des véhicules de tourisme lorsqu'il a arrêté sa production dans le pays l'année dernière, ayant lutté pendant plus de deux décennies pour générer des bénéfices.

(1 $ = 79,3600 roupies indiennes)