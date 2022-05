Tata Motors va racheter une usine Ford en Inde et cherche à booster sa production électrique

Le constructeur automobile indien Tata Motors a signé un accord en vue de l'achat potentiel d'une usine Ford Motor dans l'État occidental du Gujarat, dans le but d'accroître sa production de véhicules électriques. Tata, propriétaire de Jaguar Land Rover, domine déjà le marché indien naissant des voitures électriques, que le gouvernement tente de développer en offrant aux entreprises des milliards de dollars d'incitations.

Tata consolide sa position de troisième constructeur automobile en Inde, et progresse vers la deuxième place (Source : Rushlane.com

Le protocole d'accord annoncé lundi couvre le terrain, les actifs et tous les employés éligibles travaillant sur le site de Sanand. Les détails financiers de l'accord n'ont pas été divulgués. L'intérêt pour l'usine de Sanand fait suite à la décision prise l'année dernière par le constructeur automobile américain Ford d'arrêter la production en Inde, où il détenait moins de 2 % du marché des véhicules de tourisme et avait du mal à réaliser des bénéfices depuis plus de deux décennies.

Tata a déclaré qu'il investirait dans de nouvelles machines et de nouveaux équipements dans l'usine par le biais de son unité de mobilité électrique et s'attend à ce que l'installation ait une capacité de production de 300 000 unités par an après la fin des travaux. Cette capacité pourra être portée à plus de 400 000 unités.

"La préférence croissante des clients pour les véhicules électriques et de tourisme fabriqués par Tata Motors a conduit à une croissance multipliée... cette transaction potentielle soutiendra l'expansion de la capacité", a déclaré Shailesh Chandra, directeur général de Tata Passenger Electric Mobility Ltd.

L'année dernière, Tata a levé 1 milliard de dollars auprès de la société de capital-investissement TPG pour son activité de véhicules électriques et est en concurrence avec Mahindra et Mahindra dans ce domaine.

Ford a déclaré plus tôt ce mois-ci qu'il cherchait des solutions pour ses deux usines dans le pays, tout en mettant en veilleuse ses projets de fabrication de véhicules électriques en Inde pour l'exportation.