Tata Power Company Limited est le 1er groupe énergétique privé indien. Le CA par activité se répartit comme suit : - production, transmission, distribution et négoce d'électricité (88%) : détention, à fin mars 2019, d'une capacité installée totale de 10 957 MW répartis entre énergie thermique (7 715 MW), énergie solaire et éolienne (2 549 MW) et énergie hydraulique (693 MW). En outre, le groupe développe une activité d'extraction et de négoce de charbon ; - autres (12%) : notamment, développement immobilier, gestion de projets et fabrication de systèmes électroniques et photovoltaïques. 98% du CA est réalisé en Inde.