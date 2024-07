Le prochain premier ministre britannique, Keir Starmer, veut se concentrer sur la croissance à long terme, mais ses premiers mois seront marqués par des décisions difficiles.

Affaires étrangères :

RELATIONS AVEC LES ETATS-UNIS

M. Starmer a déclaré qu'il "traiterait avec le président, quel qu'il soit", affirmant que les relations entre la Grande-Bretagne et les États-Unis étaient "au-dessus des individus".

M. Starmer devrait participer à un sommet de l'OTAN aux États-Unis du 9 au 11 juillet.

RELATIONS AVEC L'EUROPE

M. Starmer a exclu de réintégrer le marché unique ou l'union douanière de l'UE, mais son parti a déclaré qu'il était encore possible de supprimer certaines barrières commerciales avec l'Union, afin d'aider les petites entreprises qui ont dû faire face à des coûts et à des formalités administratives plus élevés.

Le parti travailliste souhaite conclure un accord vétérinaire qui réduirait les contrôles frontaliers sur les produits animaux, un obstacle pour les agriculteurs et les importateurs britanniques, ainsi que la reconnaissance mutuelle de certaines qualifications professionnelles.

UKRAINE

La Grande-Bretagne doit fournir à l'Ukraine une aide militaire d'une valeur de 3 milliards de livres (3,8 milliards de dollars) cette année et le pays devrait continuer à avoir besoin d'aide dans les années à venir. Dans le manifeste de son parti, le parti travailliste a déclaré : "Avec les travaillistes, le soutien militaire, financier, diplomatique et politique du Royaume-Uni à l'Ukraine restera inébranlable.

GAZA

M. Starmer a déclaré qu'il souhaitait reconnaître un État palestinien, mais il a ajouté qu'une telle démarche devrait intervenir au bon moment dans le cadre d'un processus de paix.

"Nous nous engageons à reconnaître un État palestinien en tant que contribution à un processus de paix renouvelé qui aboutirait à une solution à deux États, avec un État d'Israël sûr et sécurisé et un État palestinien viable et souverain", a déclaré le parti travailliste dans son manifeste.

CHINE

La Grande-Bretagne a convoqué l'ambassadeur de Chine au début de l'année pour lui signifier que les cyberattaques et les rapports sur les liens d'espionnage n'étaient pas acceptables. Le parti travailliste a déclaré qu'il adopterait une approche stratégique et à long terme pour gérer les relations avec la Chine.

Sur le plan intérieur, ces questions requièrent une attention immédiate :

TATA STEEL

Le nouveau gouvernement devra signer le programme de soutien de 500 millions de livres (635 millions de dollars) que le gouvernement précédent avait convenu avec Tata Steel pour l'aider à construire un four électrique à arc à faible teneur en carbone.

Tata, le plus grand producteur d'acier britannique, a commencé à fermer l'un de ses hauts-fourneaux à forte intensité de carbone jeudi, tandis que la fermeture de l'autre est prévue pour septembre, ce qui entraînera la perte de 2 800 emplois à Port Talbot, dans le sud du Pays de Galles.

Les syndicats espèrent que le nouveau gouvernement cherchera à améliorer l'accord avec Tata, ce qui permettrait d'éviter certaines pertes d'emplois.

EAU

La pollution des eaux usées causée par les compagnies d'eau privatisées est devenue un problème majeur.

Le 11 juillet, l'autorité de régulation décidera si elle autorise ces sociétés à augmenter les factures à deux chiffres, ce qui pourrait être l'un des premiers gros maux de tête du nouveau gouvernement.

Les compagnies affirment qu'elles ont besoin de fonds pour améliorer les infrastructures et mettre fin aux déversements d'eaux usées, mais leurs détracteurs estiment qu'elles ont passé la dernière décennie à verser des dividendes au lieu d'investir.

DOCTEURS JUNIOR

Les médecins en formation ont mené des grèves en Angleterre au cours des 18 derniers mois, la dernière s'étant achevée le 2 juillet. Ils réclament une augmentation de salaire de 35 %, après s'être vu proposer un accord d'une valeur moyenne de 10 %.

Les grèves ont accru la pression sur les services de santé britanniques, le nombre de personnes en attente d'un traitement non urgent ayant presque doublé l'année dernière par rapport aux quatre années précédentes, pour atteindre 8 millions.

Avant les élections, le porte-parole du parti travailliste pour les questions de santé, Wes Streeting, a déclaré qu'un gouvernement travailliste négocierait pour mettre fin aux grèves.

ROYAL MAIL

Royal Mail, qui distribue des lettres depuis 500 ans, a accepté d'être racheté par le milliardaire tchèque Daniel Kretinsky dans le cadre d'un accord de 3,57 milliards de livres conclu à la fin du mois de mai.

En vertu de la loi sur la sécurité nationale et l'investissement (National Security and Investment Act), le gouvernement peut examiner et bloquer toute acquisition qui, selon lui, pourrait constituer une menace pour la sécurité nationale.

En mai, le parti travailliste a déclaré qu'il veillerait à ce que les assurances quinquennales données par Kretinsky soient respectées s'il remportait les élections. Toutefois, maintenant qu'ils sont au pouvoir, ils pourraient décider d'examiner l'opération de plus près.

SHEIN

Le détaillant de mode rapide Shein, fondé par des Chinois, aurait déposé confidentiellement des documents auprès de l'autorité britannique de régulation des marchés en juin, lançant ainsi le processus en vue d'une éventuelle cotation à Londres dans le courant de l'année.

Le parti travailliste a rencontré Shein et a indiqué qu'il était favorable à un accord qui donnerait un coup de fouet au marché britannique.

Toutefois, les inquiétudes concernant les pratiques de Shein en matière de travail, sa chaîne d'approvisionnement et l'utilisation d'une exonération des taxes à l'importation pourraient devenir un problème pour le parti travailliste.

