GFG Alliance nomme un cadre de Tata Steel au poste de directeur des investissements

Données financières INR USD EUR CA 2022 2 283 Mrd 30 126 M 26 993 M Résultat net 2022 383 Mrd 5 052 M 4 526 M Dette nette 2022 637 Mrd 8 400 M 7 527 M PER 2022 4,20x Rendement 2022 1,83% Capitalisation 1 598 Mrd 21 086 M 18 893 M VE / CA 2022 0,98x VE / CA 2023 0,99x Nbr Employés 65 000 Flottant 64,4% Graphique TATA STEEL LIMITED Durée : Auto. 2 mois 3 mois 6 mois 9 mois 1 an 2 ans 5 ans 10 ans Max. Période : Jour Semaine Tendances analyse technique TATA STEEL LIMITED Court Terme Moyen Terme Long Terme Tendances Haussière Neutre Neutre Evolution du Compte de Résultat Consensus Vente Achat Recommandation moyenne ACHETER Nombre d'Analystes 30 Dernier Cours de Clôture 1 307,95 INR Objectif de cours Moyen 1 622,93 INR Ecart / Objectif Moyen 24,1% Dirigeants et Administrateurs Thachat Viswanath Narendran Chief Executive Officer, Executive Director & MD Koushik Chatterjee Chief Financial Officer & Executive Director Natarajan Chandrasekaran Chairman Vinay V. Mahashabde Chief Research & Development, Technology Officer Jayanta Banerjee Chief Information Officer Secteur et Concurrence Var. 1janv Capi. (M$) TATA STEEL LIMITED 17.67% 21 086 NUCOR 30.94% 40 451 ARCELORMITTAL 5.58% 30 311 POSCO HOLDINGS INC. 5.65% 18 672 NIPPON STEEL CORPORATION 21.19% 17 079 CLEVELAND-CLIFFS INC. 47.59% 16 765