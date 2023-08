Tata Steel Limited figure parmi les principaux groupes sidérurgiques indiens. Le CA par activité se répartit comme suit : - fabrication de produits d'aciers (97,1%) : bobines d'aciers laminés à chaud et à froid, tôles revêtues, aciers marchands, fils machines, produits structuraux, etc. ; - autres (2,9%) : notamment production de tubes, de réfractaires, de pigments, distribution d'énergie et d'eau potable et activités d'investissement. 53% du CA est réalisé à l'international.

Secteur Acier