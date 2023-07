L'entreprise indienne Tata Steel Ltd s'attend à une baisse des prix de l'acier au cours du trimestre juillet-septembre en Inde et en Europe, grâce à la chute des prix du charbon à coke, une matière première essentielle, a déclaré mardi son directeur général et administrateur délégué.

"En Inde, la réalisation du deuxième trimestre (juillet-septembre) sera inférieure d'environ 3 000 à 3 100 roupies par tonne à celle du premier trimestre (avril-juin)", a déclaré T.V. Narendran lors d'une interview accordée à Reuters, ajoutant que les prix en Europe seraient inférieurs de 38 livres par tonne en juillet-septembre.

La société, soutenue par le groupe indien Tata, estime que les prix de l'industrie sidérurgique indienne sont conformes aux prix mondiaux et ne sont pas affectés par des importations agressives, a déclaré M. Narendran.

La Chine est restée le deuxième exportateur d'acier vers l'Inde au cours du trimestre avril-juin, avec des ventes de 0,4 million de tonnes d'alliage, soit une hausse de 58 % par rapport à la même période de l'année précédente.

M. Narendran a déclaré que les exportations chinoises vers l'Inde ne constituaient "pas encore une grande menace".

Toutefois, les performances économiques de la Chine et de l'Inde devraient influencer les prix au cours des mois d'octobre et de décembre, a-t-il ajouté.

Lundi, Tata Steel a fait état d'une chute vertigineuse de 92 % de ses bénéfices au premier trimestre, en raison de la baisse des prix des alliages et des dépenses liées à un régime de retraite en Grande-Bretagne.

L'entreprise est en pourparlers avec le gouvernement britannique afin d'obtenir un soutien pour sa transition vers l'acier dit "vert" - produit sans l'utilisation de combustibles fossiles très polluants tels que le charbon dans le processus de fusion - étant donné que certains de ses actifs en aval approchent de la fin de leur cycle.

Toutefois, les difficultés rencontrées par les activités britanniques n'ont pas eu d'incidence majeure sur l'ensemble des activités, a déclaré M. Narendran.

"Il y a une urgence dans notre conversation avec le gouvernement (britannique). Le gouvernement le comprend", a-t-il ajouté.

L'aciériste est également en pourparlers avec son fournisseur BHP Group pour explorer des projets de décarbonisation, a-t-il dit.

Tata Steel s'attend à une amélioration globale de son bilan pendant le reste de l'année en raison de l'amélioration des marges et du flux de trésorerie, entre autres, a ajouté M. Narendran. (Reportage de Neha Arora à New Delhi et de Sethuraman NR à Bengaluru ; Rédaction de Janane Venkatraman)