Tata Steel Limited est une entreprise sidérurgique mondiale basée en Inde, dont la capacité annuelle de production d'acier brut est d'environ 35 millions de tonnes par an. L'entreprise est principalement engagée dans la fabrication et la distribution de produits sidérurgiques dans le monde entier. La société et ses filiales sont présentes tout au long de la chaîne de valeur de la fabrication de l'acier, depuis l'extraction et le traitement du minerai de fer et du charbon jusqu'à la production et la distribution de produits finis. Ses produits comprennent les laminés à froid (sans marque), les tôles BP, Galvano, HR commercial, les laminés à chaud décapés et huilés et les laminés à chaud décapés et huilés, les cerclages en acier à haute résistance, les bâtiments préfabriqués, les projets/appels d'offres, la construction et les projets, et les laminés à froid durs et complets. Les marques de la société comprennent MagiZinc, Ymagine, Ympress, Contiflo, Strongbox, SAB Profil, Fischer Profil, Montana, Advantica, Fischertherm, Fischerfireproof, Montanatherm, Montapanel, Swiss Panel, Holorib, Serica, MagiZinc Auto, HyperForm, HILUMIN et Colorcoat.

Secteur Acier