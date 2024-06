Les importations indiennes d'acier fini ont atteint leur plus haut niveau depuis cinq ans au cours des deux premiers mois de l'année fiscale qui a débuté en avril, le pays restant un importateur net, selon les données provisoires du gouvernement consultées par Reuters.

La demande d'acier a été soutenue en Inde, deuxième producteur mondial d'acier brut, car le pays est resté un point positif au niveau mondial grâce à la forte demande des secteurs de la construction et de l'automobile.

L'Inde a importé 1,1 million de tonnes métriques d'acier fini entre avril et mai, soit une hausse de 19,8 % par rapport à l'année précédente, selon les données.

Les aciéries indiennes, alarmées par la forte hausse des importations, ont demandé à plusieurs reprises au gouvernement d'intervenir et de prendre des mesures de sauvegarde. Le ministère fédéral de l'acier a résisté à ces appels, invoquant la forte demande locale.

Ces derniers mois, la Chine a été l'un des principaux exportateurs d'acier vers l'Inde, avec la Corée du Sud. De grands producteurs d'acier indiens, tels que Tata Steel, ont signalé que les importations chinoises constituaient une "préoccupation croissante".

Entre-temps, la consommation indienne d'acier fini a bondi de 10,5 % pour atteindre 23 millions de tonnes en avril-mai, son niveau le plus élevé depuis six ans, ce qui témoigne de la forte demande d'alliage dans l'une des économies à la croissance la plus rapide au monde.

La croissance économique rapide et l'augmentation des dépenses d'infrastructure ont fait de l'Inde un marché lucratif pour les sidérurgistes indiens et mondiaux, notamment en raison du ralentissement de la demande d'acier en Europe et aux États-Unis.

L'Inde a été un importateur net d'acier fini au cours de l'année fiscale précédente, qui s'est achevée en mars. Le pays a importé 8,3 millions de tonnes métriques d'acier fini, soit une hausse de 38,1 % par rapport à l'année précédente.

Les exportations d'acier fini du pays sont tombées à leur niveau le plus bas depuis au moins six ans. Les expéditions d'acier à l'étranger ont totalisé 0,9 million de tonnes entre avril et mai, soit une baisse de 39,6 % par rapport à l'année précédente, selon les données.

La production d'acier brut s'est élevée à 24,6 millions de tonnes, en hausse de 4,9 % par rapport à l'année précédente.