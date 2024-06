Tata Steel Ltd est une entreprise sidérurgique basée en Inde. Elle fabrique et commercialise des produits sidérurgiques bruts. Elle opère à travers trois segments : les produits plats, les produits longs et les produits spéciaux. Ses produits plats comprennent l'acier plat, les tôles et les feuilles d'acier, les bobines laminées à chaud et à froid, les aciers électriques, tels que les barres d'acier doux et à haute résistance, les fils machine, les fils et les câbles, et l'acier inoxydable.

Secteur Acier