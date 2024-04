Tata Technologies Limited est une société internationale de services d'ingénierie basée en Inde. L'entreprise propose des solutions de développement de produits et des solutions numériques, y compris des solutions clés en main, aux fabricants d'équipements d'origine (OEM) et à leurs fournisseurs de premier rang. La société opère à travers deux segments : Services et Technologie. Le segment des services comprend les services d'ingénierie externalisés pour les clients du secteur manufacturier et l'exploitation de la technologie numérique pour optimiser la manière dont une entreprise manufacturière conçoit, développe, fabrique et assure le service après-vente de nouveaux produits. Le segment des solutions technologiques comprend des solutions de perfectionnement et de recyclage pour les universités et la revente à valeur ajoutée d'applications et de solutions logicielles. Par le biais de son activité de produits, l'entreprise revend des applications logicielles de tiers, principalement des logiciels et des solutions de gestion du cycle de vie des produits (PLM), et fournit des services à valeur ajoutée tels que le conseil, la mise en œuvre, l'intégration des systèmes et l'assistance.

Secteur Matériels et logiciels intégrés