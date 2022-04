Le fabricant d'édulcorants Tate & Lyle va augmenter ses prix alors que la crise ukrainienne fait grimper les coûts.

La société cotée à Londres, l'un des plus grands producteurs mondiaux d'édulcorants tels que le sirop de maïs à haute teneur en fructose, a déclaré que la crise provoquait une "escalade significative" des coûts des matières premières, de l'énergie et de la logistique, en particulier en Europe - l'un de ses plus grands marchés.

Suite à l'invasion de l'Ukraine par la Russie le 24 février, les spéculateurs ont acheté de manière agressive des contrats à terme sur le blé et le maïs, poussant à la hausse les prix locaux de fournitures vitales pour le marché alimentaire.

La Russie, une importante plaque tournante de la production de produits de base tels que le pétrole, les métaux et les céréales, est le premier exportateur mondial de blé, tandis que l'Ukraine est un important fournisseur mondial de blé et de maïs.

La flambée des prix du brut à la suite des sanctions contre les importations de pétrole et de gaz russes a accentué la pression sur les dépenses énergétiques.

Tate & Lyle, qui fabrique également des ingrédients à faible teneur en sucre et en calories pour les boissons, les soupes, les sauces et les produits de boulangerie, a déclaré avoir conclu des accords pour la majeure partie du premier semestre de cette année pour des matières premières clés telles que le maïs et a maintenu ses prévisions de bénéfices pour 2022.

Début février, la société avait déclaré que les contrats renouvelés avec les clients pour 2022 compenseraient toute difficulté liée à l'inflation.