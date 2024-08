Tate & Lyle PLC est une entreprise spécialisée dans les solutions pour l'alimentation et les boissons. La société fournit des ingrédients et des solutions à l'industrie alimentaire, à l'industrie des boissons et à d'autres industries. Elle opère à travers trois segments : Food & Beverage Solutions, Sucralose et Primary Products Europe. Le segment Food & Beverage Solutions opère dans les catégories principales des boissons, des produits laitiers, des soupes, sauces et vinaigrettes, et de la boulangerie et des snacks. Le segment Sucralose comprend un édulcorant de haute intensité et un ingrédient de réduction du sucre, utilisés dans diverses catégories de produits alimentaires et de boissons. Le segment Primary Products Europe se concentre principalement sur les édulcorants à haut volume et les amidons industriels. Les solutions d'ingrédients de la société consistent en CLARIA Functional Clean Label Starch ; TASTEVA Stevia Sweetener ; PROMITOR Soluble Fiber ; KRYSTAR Crystalline Fructose, et SPLENDA Sucralose. Son portefeuille d'enrichissement est composé de fibres alimentaires et d'une petite quantité de protéines végétales.