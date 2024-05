Tate & Lyle PLC est une entreprise spécialisée dans les solutions pour l'alimentation et les boissons. La société fournit des ingrédients et des solutions à l'industrie alimentaire, à l'industrie des boissons et à d'autres industries. La société opère à travers trois segments : Food & Beverage Solutions, Sucralose et Primary Products Europe. Le segment Food & Beverage Solutions opère dans les catégories des boissons, des produits laitiers, des soupes, des sauces et des assaisonnements. Le segment Sucralose comprend l'édulcorant, qui est utilisé dans diverses catégories de produits alimentaires et de boissons. Le segment Produits primaires Europe comprend les édulcorants et les amidons industriels. La société fournit à ses clients des ingrédients et des solutions qui permettent d'édulcorer, de donner une sensation en bouche et d'enrichir une gamme d'aliments et de boissons. La société propose des solutions qui réduisent le sucre, les calories et les matières grasses, ajoutent des fibres et des protéines et apportent de la texture et de la stabilité dans des catégories telles que les boissons, les produits laitiers, la boulangerie, les snacks, les soupes, les sauces et les vinaigrettes. Elle opère dans environ 57 sites répartis dans 39 pays.

Secteur Transformation des aliments