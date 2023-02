Tate & Lyle prévoit une croissance des revenus et des bénéfices au cours des cinq prochaines années

(Alliance News) - Tate & Lyle PLC a déclaré mercredi qu'il prévoyait une croissance des revenus et des bénéfices chaque année au cours des cinq prochaines années.

Le fournisseur d'édulcorants et d'ingrédients alimentaires basé à Londres a déclaré qu'il prévoyait une croissance des revenus de 4 à 6 % par an au cours des cinq prochaines années, jusqu'à la fin du mois de mars 2028, soutenue par une croissance à un chiffre élevée dans ses activités Food & Beverage Solutions.

Cela s'accompagne d'une croissance du bénéfice avant intérêts, impôts, dépréciation et amortissement de 7 à 9 % par an.

La société a ajouté qu'elle s'attendait à une amélioration moyenne du rendement des capitaux employés allant jusqu'à 50 points de base par an, et a fixé un nouvel objectif de 100 millions de dollars de bénéfices de productivité cumulés.

Le directeur général Nick Hampton a déclaré avant l'événement des marchés financiers de Tate & Lyle mercredi : "Au cours des cinq dernières années, Tate & Lyle s'est transformée en une entreprise de solutions alimentaires et de boissons spécialisées axées sur la croissance. Leader mondial dans le domaine de l'édulcoration, de la sensation en bouche et de l'enrichissement, Tate & Lyle crée des ingrédients et des solutions de spécialité à haute valeur ajoutée qui répondent à la demande mondiale croissante d'aliments et de boissons plus sains et plus savoureux.

"Lors de l'événement d'aujourd'hui, nous sommes impatients de présenter les marchés vastes et attrayants sur lesquels nous opérons, notre portefeuille d'ingrédients de spécialité hautement fonctionnels qui répondent directement aux tendances de consommation croissantes, nos capacités scientifiques et de solutions, la façon dont nous travaillons avec les clients, et notre approche axée sur les objectifs qui alimente notre nouvelle orientation sur "Science, Solutions, Société"."

En juin, Tate a annoncé qu'elle avait cédé 50 % d'une participation dans son activité de produits primaires aux Amériques, qui est désormais appelée activité Primient.

Les actions de Tate & Lyle étaient en hausse de 3,2% à 803,60 pence chacune à Londres mercredi matin. Elles sont en baisse de 3,6 % au cours des 12 derniers mois.

Par Greg Rosenvinge, journaliste d'Alliance News

Commentaires et questions à newsroom@alliancenews.com

Copyright 2023 Alliance News Ltd. Tous droits réservés.