PJSC Tatneft est spécialisé dans l'exploration et la production de pétrole brut. Le CA par activité se répartit comme suit : - exploration et production de pétrole brut (54,4%) ; - raffinage et distribution de produits pétroliers (37,2%) ; - fabrication de pneus (3,9%); - autres (3,5%) : notamment vente d'équipements pétroliers et prestations de forage. Le solde du CA (1%) concerne les activités bancaires.