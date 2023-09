Tatton Asset Management plc est une société basée au Royaume-Uni, qui fournit des services de gestion de fonds discrétionnaire, de réglementation, de conformité et de conseil aux entreprises, ainsi que des prêts hypothécaires sur l'ensemble du marché, à des conseillers financiers indépendants (IFA) dans l'ensemble du Royaume-Uni. La société exerce ses activités par l'intermédiaire de deux divisions opérationnelles : Tatton, sa division de gestion des investissements, et Paradigm, sa division de services de soutien aux conseillers financiers indépendants. Ces divisions opérationnelles fournissent des services de soutien, tels que des conseils en matière de conformité et d'affaires pour aider les entreprises directement autorisées à répondre aux changements du marché et de la réglementation, des propositions complètes en matière de prêts hypothécaires et de protection, et l'accès à la gestion discrétionnaire de fonds exclusivement par le biais de plateformes de fonds. Sa filiale, Paradigm Mortgage Services LLP (PMS), fournit une gamme de services hypothécaires et de services de soutien connexes, tels que des distributeurs de prêts spécialisés, des partenaires en matière de transfert de propriété et des assurances générales.

Secteur Gestion des placements et exploitants de fonds