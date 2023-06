Les actifs annuels de Tatton Asset Management augmentent suite à l'acquisition de 8AM

(Alliance News) - Tatton Asset Management PLC a annoncé mardi une augmentation de ses actifs sous gestion, ainsi qu'une hausse de son bénéfice annuel et de son chiffre d'affaires.

Tatton Asset Management est un service de gestion discrétionnaire de fonds et de soutien aux conseillers financiers indépendants basé dans le Cheshire.

Le nombre d'actifs sous gestion pour l'exercice clos le 31 mars a augmenté de 12 % au cours de l'année pour atteindre 12,74 milliards de livres sterling, contre 11,34 milliards de livres sterling l'année précédente. La collecte nette organique a augmenté de 16 % pour atteindre 1,80 milliard de livres sterling, contre 1,30 milliard de livres sterling l'année précédente.

L'augmentation des actifs sous gestion est due à l'acquisition de 50 % du capital social de 8AM Global Ltd en octobre, qui a ajouté 1,14 milliard de livres sterling aux actifs sous influence de la société.

Le bénéfice avant impôt a augmenté de 42 %, passant de 11,3 millions de GBP l'année précédente à 16 millions de GBP. Le chiffre d'affaires a augmenté de 10 %, passant de 29,4 millions de GBP à 32,3 millions de GBP.

Le directeur général, Paul Hogarth, a déclaré : "Bien que l'année ait été difficile et volatile pour les gestionnaires d'actifs et les entreprises, nous avons continué à mettre en œuvre notre stratégie et à développer nos atouts."

Le dividende total de la société a augmenté de 16 % pour atteindre 14,5 pence par action, contre 12,5 pence l'année précédente. Le dividende final de Tatton Asset Management a augmenté de 18 % pour atteindre 10,0 pence par action, contre 8,5 pence l'année précédente.

Tatton Asset Management a déclaré qu'elle était convaincue de pouvoir augmenter sa part de marché au cours de l'année à venir.

"Alors que nous regardons vers l'avenir, nous sommes conscients que nous restons dans des temps utiles, à la fois d'un point de vue économique et géopolitique. Bien que nous ne soyons pas épargnés par ces conditions, nous sommes optimistes quant aux perspectives du groupe", a déclaré le PDG Hogarth.

Les actions de Tatton Asset Management ont augmenté de 2,8% à 467,00 pence à Londres mardi matin.

