Tatva Chintan Pharma Chem Limited est une entreprise de fabrication de produits chimiques spécialisés basée en Inde. La société fabrique une grande variété de produits chimiques, notamment des agents directeurs de structure (SDA), des catalyseurs de transfert de phase (PTC), des sels d'électrolyte pour les batteries de condensateurs, des intermédiaires pharmaceutiques et agrochimiques, ainsi que d'autres produits chimiques de spécialité (PASC). Ses SDA sont des sels quarternaires qui contribuent à la formation de canaux et de pores lors de la synthèse des zéolithes. Ses PTC sont utilisés pour faciliter la migration d'un réactif d'une phase vers une autre phase lorsque la réaction se produit dans un système multiphase hétérogène. La société exploite deux usines de fabrication situées à Ankleshwar et Dahej à Bharuch, Gujarat, Inde. L'entreprise se concentre sur la fourniture de services à divers clients dans différentes industries, notamment l'automobile, le pétrole, les produits pharmaceutiques, les produits agrochimiques, les peintures et revêtements, les colorants et pigments, les produits de soins personnels et les arômes et parfums.

Secteur Chimie de spécialité