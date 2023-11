Taura Gold Inc. est une société d'exploration minière basée au Canada. La société est engagée dans l'exploration et le développement de propriétés minières dans le nord-ouest de l'Ontario. La société se concentre principalement sur l'exploration de l'or dans le nord-ouest de l'Ontario. La propriété de la société, le projet Shabu River, est située dans le nord-ouest de l'Ontario, à environ 80 kilomètres (km) à l'est-nord-est de Red Lake, en Ontario, dans la division minière de Red Lake. Le projet Shabu River couvre environ 720 hectares et se compose d'environ 32 concessions minières à cellule unique.

Secteur Or