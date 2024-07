Tavistock Investments Plc est une société basée au Royaume-Uni qui fournit des conseils financiers et gère des investissements. Les segments de la société comprennent la gestion des investissements et les activités de conseil. Tavistock Asset Management propose une gestion de portefeuille discrétionnaire de qualité institutionnelle. Ses activités de conseil fournissent des services de conformité, d'administration et de comptabilité aux conseillers financiers indépendants Tavistock Partners et aux sociétés de conseil financier The Tavistock Partnership. Les filiales de la société comprennent notamment Tavistock Private Client Limited, Tavistock Partners Limited, Tavistock Estate Planning Services Limited, Tavistock Chater Allan LLP, King Financial Planning LLP, Tavistock Asset Management Limited, Tavistock Services Limited.

Secteur Gestion des placements et exploitants de fonds