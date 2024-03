Taylor Maritime Investments Limited est une société d'investissement à capital fixe à gestion interne basée à Guernesey. L'objectif d'investissement de la société est de fournir aux investisseurs un niveau attractif de revenus réguliers, stables et croissants, ainsi qu'un potentiel de croissance du capital, en investissant principalement dans des navires, généralement employés ou devant être employés dans le cadre d'affrètements à durée déterminée. La société dispose d'un portefeuille diversifié comprenant 54 navires, y compris des navires sous contrat de vente ainsi que des navires détenus et affrétés par Grindrod dans le segment du vrac sec du secteur du transport maritime mondial. La société investit dans un portefeuille diversifié de navires. Elle détient des navires par l'intermédiaire de sociétés ad hoc (SPV), qui sont entièrement détenues et contrôlées par la société et sont détenues par l'intermédiaire de la société holding intermédiaire appelée TMI Holdco Limited (Holdco). La flotte de la société se compose d'environ 23 TMI Handysize, 15 GRIN Handysize, neuf GRIN Supra/Ultra, et d'autres.