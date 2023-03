Le directeur général de Taylor Maritime devient également directeur général de la filiale

(Alliance News) - Taylor Maritime Investments Ltd a annoncé mardi que le directeur général Edward Buttery sera nommé directeur général de sa filiale Grindrod Shipping Holdings Ltd, récemment acquise, à compter du 1er avril.

La société d'investissement dans les navires basée à Guernesey a déclaré que M. Buttery deviendrait ainsi PDG des deux sociétés, son rôle au sein de Grindrod se concentrant sur "la réalisation de synergies stratégiques".

M. Buttery sera épaulé par l'équipe de direction actuelle de Grindrod, "très expérimentée", qui restera responsable des aspects opérationnels quotidiens de Grindrod.

L'équipe de direction de Taylor Maritime continuera à gérer les affaires courantes et la stratégie d'investissement, tout en soutenant M. Buttery dans son double rôle de PDG.

"Mon objectif est de créer des synergies entre les flottes de Taylor Maritime et de Grindrod grâce à une stratégie cohérente et à une vision commerciale. Nous commençons déjà à voir les avantages d'une plus grande échelle", a déclaré M. Buttery.

Kurt Klemme, président de Grindrod Shipping, a ajouté : "Nous nous réjouissons de travailler avec Ed dans son nouveau rôle de PDG et nous pensons que les activités de la société sont entre de bonnes mains. Nous sommes convaincus qu'en tant que PDG de Grindrod et de Taylor Maritime, il sera en mesure d'assurer la coopération entre les deux sociétés afin d'optimiser le potentiel de bénéfices".

Les actions de Taylor Maritime étaient en hausse de 0,5 % à 92,52 pence l'unité à Londres mardi matin, tandis que les actions de Grindrod Shipping étaient en hausse de 9,4 % à 254,97 ZAR l'unité à Johannesburg mardi à la mi-journée et ont clôturé en baisse de 4,9 % à 11,40 USD à New York lundi.

Par Greg Rosenvinge, journaliste à Alliance News

