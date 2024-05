Taylor Morrison Home Corporation (Taylor Morrison) est un promoteur immobilier et un constructeur de maisons aux États-Unis. L'activité principale de la société est la construction de maisons résidentielles et le développement de communautés de style de vie, avec des opérations dans 11 états. La société opère à travers quatre segments : East, Central, West et Financial Services. Elle propose un assortiment de maisons dans une gamme de prix qui s'adresse à un large éventail de groupes de consommateurs. Elle conçoit, construit et vend des maisons individuelles et multifamiliales, isolées ou attenantes, sur des marchés traditionnellement à forte croissance, pour des acheteurs débutants, en phase d'accession à la propriété ou en quête d'un style de vie de villégiature. Il exerce ses activités sous diverses marques, notamment Taylor Morrison, Darling Homes Collection by Taylor Morrison et Esplanade. Elle possède également une activité de construction de logements destinés à la location, qui opère sous la marque Yardly. En outre, elle développe et construit des propriétés à usage multiple comprenant des espaces commerciaux, des commerces de détail et des propriétés multifamiliales sous la marque Urban Form.

Secteur Construction de logements