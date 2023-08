Taylor Wimpey plc figure parmi les 1ers constructeurs britanniques de logements. Le CA par activité se répartit comme suit : - construction et vente de logements (99,5%) : activité assurée au Royaume Uni (marques George Wimpey, G2, Wilson Connolly et Laing Homes), en Amérique du Nord (Morrison Homes, Taylor Woodrow et Monarch), en Espagne et à Gibraltar (Taylor Woodrow) ; - vente de terrains (0,5%). La répartition géographique du CA est la suivante : Royaume Uni (97,7%) et Espagne (2,3%).

Secteur Construction de logements