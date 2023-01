CORRECT : CLÔTURE DU MARCHÉ DE LONDRES : Les actions sont en hausse, les investisseurs appréciant les données du PIB britannique.

(Correction du fait que la livre sterling s'est renforcée à la clôture des actions à Londres vendredi).

(Alliance News) - Les cours des actions à Londres ont clôturé près d'un record vendredi après que l'économie britannique a défié les attentes en novembre en enregistrant une croissance marginale.

L'indice FTSE 100 a clôturé en hausse de 50,03 points, soit 0,6 %, à 7 844,07, se rapprochant ainsi de son record de clôture historique de 2018 de 7 877,45. L'indice phare de Londres a touché un sommet de 7 864,95 plus tôt dans la journée.

Le FTSE 250 a terminé en hausse de 111,71 points, soit 0,6 %, à 19 952,84, et le AIM All-Share a clôturé en hausse de 5,13 points, soit 0,6 %, à 864,60.

Au cours de la semaine, le FTSE 100 a gagné 1,9 %, le FTSE 250 2,3 % et l'AIM All-Share 1,9 %.

Le Cboe UK 100 a terminé en hausse de 0,5 % à 785,42, le Cboe UK 250 a clôturé en hausse de 0,5 % à 17 428,90 et le Cboe Small Companies a terminé en hausse de 0,5 % à 13 774,30.

Le produit intérieur brut du Royaume-Uni a augmenté de 0,1 % en glissement mensuel en novembre, ce qui représente un ralentissement par rapport à la croissance de 0,5 % non révisée d'octobre. On s'attendait à ce que l'économie se contracte de 0,2 % en novembre, selon le consensus cité par FXStreet.

Le PIB a été aidé par le début de la Coupe du monde de football, qui a stimulé les secteurs liés à la consommation, a expliqué l'Office for National Statistics.

Toutefois, le PIB a baissé de 0,3 % au cours des trois mois se terminant en novembre 2022 par rapport aux trois mois se terminant en août 2022. Le PIB est de 0,3 % inférieur à son niveau d'avant la crise, a déclaré l'ONS. La croissance annuelle a ralenti à 0,2% en novembre, contre 1,1% en octobre.

"Il est difficile d'être une 'Negative Nelly' face aux titres soulagés d'aujourd'hui, mais ne nous emballons pas. L'économie britannique a peut-être un peu plus de force que ce que de nombreux analystes avaient prévu, mais célébrer une croissance de 0,1 %, c'est un peu se raccrocher à des brindilles", a déclaré Danni Hewson chez AJ Bell.

Sophie Lund-Yates, de Hargreaves Lansdown, est d'accord : "Le niveau d'optimisme observé à la suite des nouvelles positives sur le PIB souligne également à quel point le marché est sensible en ce moment. Les marchés oublient que l'économie est plus petite qu'avant la pandémie, et en tant qu'indicateur avancé, les nouveaux sommets mousseux du FTSE100 ne correspondent pas nécessairement aux attentes des entreprises telles qu'elles se présentent actuellement - selon certaines estimations."

La livre sterling s'est renforcée suite à l'impression surprise.

La livre était cotée à 1,2209 USD à la clôture des marchés boursiers de Londres vendredi, en hausse par rapport à 1,2171 USD à la clôture jeudi.

L'euro s'est établi à 1,0820 USD, en légère hausse par rapport à 1,0814 USD. Par rapport au yen, le dollar s'échangeait à 127,85 JPY à la clôture des marchés boursiers de Londres vendredi, soit une baisse significative par rapport à 129,68 JPY jeudi soir.

A Londres, Taylor Wimpey a terminé en hausse de 1,7%, bien qu'il ait indiqué que ses ventes restent "significativement" inférieures aux niveaux observés avant le troisième trimestre 2022, alors qu'il a mis en place un programme de réduction des coûts.

"Comme les conditions du marché ont changé à un rythme soutenu au troisième trimestre, nous avons agi rapidement et de manière décisive en mettant en œuvre un examen encore plus strict des coûts, en réduisant de manière significative les engagements fonciers et en contrôlant étroitement le déblocage des investissements dans les travaux en cours", a expliqué Taylor Wimpey. Elle vise à réduire ses coûts de 20 millions de livres sterling par an.

L'entreprise a déclaré avoir obtenu de bons résultats en 2022 grâce à la discipline des prix de vente et aux contrôles opérationnels. Le prix de vente moyen au Royaume-Uni a augmenté de 6,0 % pour atteindre 352 000 GBP, contre 332 000 GBP en 2021. Cependant, le nombre total d'achèvements collectifs a glissé à 14 154 en 2022, contre 14 302 en 2021, et son taux de réservation privé net pour 2022 a ralenti de 25 % à 0,68 maison par point de vente par semaine, contre 0,91 en 2021.

Néanmoins, malgré un ralentissement du secteur du logement au Royaume-Uni, Taylor Wimpey a déclaré que son bénéfice annuel était conforme aux attentes et que sa marge s'était améliorée.

Le pair de la construction de maisons MJ Gleeson a bondi de 8,2 %. L'entreprise basée à Sheffield a déclaré qu'elle restait "prudemment optimiste" malgré un ralentissement des ventes de maisons, en invoquant la hausse des coûts hypothécaires.

Elle a conclu la vente de 894 maisons au cours des six premiers mois jusqu'au 31 décembre, soit une baisse de 4,1 % par rapport à l'année précédente. Elle a cependant continué à décrocher de nouveaux terrains, en acquérant trois sites au cours du premier semestre et en ouvrant trois nouveaux sites de construction. La société compte actuellement 87 sites de construction actifs, soit une hausse de 4,8 % par rapport aux 83 sites de l'année précédente.

Dans l'indice FTSE 250, 888 a terminé en baisse de 4,6 % après que la société de paris et de jeux en ligne ait vu ses revenus du quatrième trimestre baisser en raison des mesures réglementaires qui frappent son segment en ligne au Royaume-Uni.

Le revenu du quatrième trimestre au 31 décembre a chuté de 2,6 %, passant de 470 millions de livres sterling à 458 millions de livres sterling. Pour l'ensemble de l'année, le chiffre d'affaires a diminué de 3,0 %, passant de 1,91 milliard de GBP à 1,85 milliard de GBP.

888 a déclaré que les chiffres des revenus sont fournis pro forma, comme si elle avait possédé William Hill pendant la totalité des deux années.

C&C a plongé de 9,0 %, les perspectives du second semestre de la société de boissons basée à Dublin continuant d'être affectées par les pressions sur le coût de la vie auxquelles sont confrontés les clients, et les grèves ferroviaires au Royaume-Uni pendant la période des fêtes.

"Malgré les défis à court terme, le groupe continuera à opérer dans les limites de son levier financier, ce qui, associé à notre forte génération de flux de trésorerie disponible, garantira le maintien de nos objectifs d'allocation de capital", a-t-il déclaré.

Ailleurs à Londres, DFS Furniture a clôturé en hausse de 1,5 %. Le détaillant d'articles d'ameublement a annoncé que les commandes enregistrées au cours du semestre clos le 25 décembre ont diminué par rapport à l'année précédente, mais qu'elles ont augmenté au deuxième trimestre.

Les prises de commandes au cours du semestre ont été inférieures de 4,8 % à celles de l'année précédente. Pour le seul deuxième trimestre, les entrées de commandes ont augmenté de 19 % par rapport à l'année précédente. DFS Furniture a également noté un bon démarrage de son importante période commerciale des soldes d'hiver.

Dans les actions européennes vendredi, le CAC 40 à Paris a terminé en hausse de 0,7%, tandis que le DAX 40 à Francfort a terminé en hausse de 0,2%.

Les actions à New York étaient largement en baisse à la clôture des marchés de Londres, avec le DJIA en légère hausse, l'indice S&P 500 en baisse de 0,3% et le Nasdaq Composite en baisse de 0,3%.

Les banques américaines étaient au centre de l'attention.

Wells Fargo était en baisse de 0,5 %. Les prévisions de revenus nets d'intérêts de la société pour 2023 n'ont pas atteint les estimations les plus élevées du marché.

Dans le même temps, le bénéfice par action de Citigroup pour le quatrième trimestre a été inférieur au consensus et le bénéfice annuel de Bank of America a chuté de 14 %, car la banque a comptabilisé 2,54 milliards de dollars de provisions pour pertes de crédit, alors qu'elle avait prévu une reprise de 4,59 milliards de dollars.

Néanmoins, Citi et Bank of America étaient en hausse de 0,7 % et 0,8 % au moment de la clôture des marchés boursiers de Londres.

"Les publications de résultats d'aujourd'hui n'ont certainement pas été le début que les investisseurs avaient espéré, augmentant les enjeux pour les résultats de la semaine prochaine", a commenté Peter Garnry, analyste de Saxo Bank.

Le pétrole Brent était coté à 84,80 USD le baril à la clôture des marchés boursiers de Londres vendredi, contre 84,03 USD jeudi soir. L'or était coté à 1 911,40 USD l'once, en hausse par rapport à 1 891,07 USD.

Dans le calendrier des entreprises britanniques de lundi, il y a une déclaration commerciale de Rio Tinto, société minière du FTSE 100, ainsi que du gestionnaire d'investissement Ashmore.

Le calendrier économique de lundi comprend l'indice des prix des maisons Rightmove. Les marchés financiers américains seront fermés pour la journée Martin Luther King.

Par Heather Rydings, journaliste économique senior d'Alliance News

Commentaires et questions à newsroom@alliancenews.com

Copyright 2023 Alliance News Ltd. Tous droits réservés.