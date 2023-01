Le FTSE 100 prolonge sa série de victoires avec un record en vue

(Alliance News) - L'indice londonien FTSE 100 s'est rapproché d'un record lundi, avec les constructeurs de maisons et les détaillants parmi les vedettes du début de semaine.

L'indice FTSE 100 a clôturé en hausse de 16,00 points, soit 0,2%, à 7 860,07. L'indice de référence des valeurs vedettes de Londres est passé tout près d'un record de clôture de 7 877,45 points. Son meilleur niveau intraday est de 7 903,50 points.

Il a maintenant augmenté pendant quatre jours consécutifs.

Le FTSE 250 a terminé en hausse de 129,49 points, soit 0,7 %, à 20 082,33, tandis que le AIM All-Share a clôturé en baisse de 3,01 points, soit 0,4 %, à 861,59.

Le Cboe UK 100 a clôturé en hausse de 0,2 % à 786,59, le Cboe UK 250 a augmenté de 0,7 % à 17 544,05, et le Cboe Small Companies a clôturé en hausse de 0,4 % à 14 078,47.

Les marchés financiers américains étaient fermés lundi pour le congé de la journée Martin Luther King.

Dans les actions européennes lundi, le CAC 40 à Paris et le DAX 40 à Francfort ont tous deux augmenté de 0,3 %.

La livre était cotée à 1,2203 USD au moment de la clôture des actions à Londres lundi, en légère baisse par rapport à 1,2209 USD vendredi. L'euro s'est établi à 1,0822 USD, largement stable par rapport à 1,0820 USD.

"Le billet vert a terminé l'année dernière comme la meilleure performance parmi les principales devises, gagnant 8 % en raison du virage agressif de la Réserve fédérale vers le resserrement monétaire. Toutefois, le vent semble tourner, car un ralentissement de l'inflation américaine ouvre la voie à une Fed plus modérée. Un tel scénario pourrait peser sur le dollar, d'autant plus que les autres banques centrales sont à la traîne et ont encore du chemin à parcourir avant de passer à une approche plus dovish", a commenté Ricardo Evangelista, analyste chez ActivTrades.

Ailleurs sur le front des banques centrales, les yeux sont tournés vers la Banque du Japon, qui entame mardi une réunion de politique générale de deux jours.

La Banque du Japon a acheté pour plus de 2 000 milliards de yens, soit 15,58 milliards de dollars, d'obligations d'État lundi avant sa réunion, a rapporté le journal financier japonais Nikkei.

La BoJ, qui annonce une décision sur les taux d'intérêt mercredi, a acheté pour 2 115 milliards de yens d'obligations en début de semaine, selon Nikkei.

Il y a eu des spéculations selon lesquelles la BoJ mettrait fin à son outil de contrôle de la courbe des taux, un moyen de contrôler les taux d'intérêt à long terme.

Le rendement de l'obligation d'État à 10 ans, qui, selon Nikkei, sert de référence pour les taux d'intérêt à long terme, a dépassé l'objectif de 0,5 % de la BoJ.

Le rendement a grimpé jusqu'à 0,52 % lundi. C'est le deuxième jour consécutif où le rendement a dépassé l'objectif de la BoJ.

Contre le yen, le dollar s'échangeait à 128,55 JPY, en hausse par rapport à 127,85 JPY.

"Les positions courtes nettes sur le yen ont baissé la semaine dernière pour atteindre leurs plus bas niveaux depuis août 2022. Les spéculateurs parient sur un nouveau mouvement de la politique [de contrôle de la courbe des taux] de la BoJ lors de la réunion de politique générale de cette semaine", ont commenté les analystes de Rabobank.

À Londres, les constructeurs de maisons ont clôturé en hausse grâce à des données favorables qui faisaient cruellement défaut.

Après des baisses mensuelles successives, les prix des maisons au Royaume-Uni ont commencé l'année 2023 avec une amélioration. Selon Rightmove, le prix moyen d'une propriété mise en vente sur le marché a augmenté de 0,9 % pour atteindre 362 438 GBP en janvier, contre 359 137 GBP en décembre.

Taylor Wimpey a augmenté de 2,3%, Barratt Developments de 1,8% et Persimmon de 1,6%.

Les actions du trio s'étaient effondrées l'année dernière. Taylor Wimpey a baissé de 42 % sur 2022, Barratt a perdu 47 % et Persimmon a plongé de 57 %.

Lundi a été une autre journée forte pour le secteur du commerce de détail. Asos a étendu ses gains, ajoutant 5,2 %. Depuis la publication d'une déclaration commerciale jeudi, où elle a fait état d'une évolution "encourageante" des marges récemment, l'action a bondi d'environ un tiers.

Marks & Spencer a augmenté de 2,9 % lundi. Le détaillant a annoncé qu'il prévoyait d'accélérer la refonte de ses magasins, avec l'objectif d'ouvrir 20 nouveaux magasins à travers le Royaume-Uni, ce qui permettra de créer plus de 3 400 emplois.

Le groupe a déclaré qu'au cours du prochain exercice financier, il ouvrira huit magasins de gamme complète dans des centres commerciaux tels que le Bullring à Birmingham et le Trafford Centre à Manchester, ainsi que dans les parcs commerciaux et les rues principales des villes clés.

"L'environnement du commerce de détail n'est pas exactement porteur en ce moment, il est donc significatif que Marks & Spencer ait révélé un investissement de plusieurs centaines de millions de livres pour ouvrir 20 nouveaux magasins. L'entreprise avait déjà annoncé son intention de fermer un grand nombre de magasins en octobre dernier, de sorte que, sur une base nette, sa présence dans les parcs commerciaux et dans la rue principale sera réduite. Cependant, cela démontre que la vente au détail physique continue à avoir un rôle et que Marks & Spencer considère ses magasins multiformat, avec un panorama de vêtements, d'articles pour la maison et d'aliments, comme un avantage concurrentiel", a commenté Russ Mould, analyste chez AJ Bell.

"Grâce à des ventes de Noël meilleures que prévu, il semble que Marks & Spencer ait retrouvé son mojo. Le principal test auquel est confrontée la direction est de savoir si elle peut maintenir cet élan alors que les vents contraires fournis par la hausse des coûts et les pressions accrues sur le budget des ménages continuent de peser sur l'entreprise."

Ocado, partenaire de la coentreprise M&S, a fait un bond de 5,2 % lundi, parmi les meilleures performances du FTSE 100. Ocado publie une déclaration commerciale mardi.

Ailleurs à Londres, Amigo a chuté de 25 %. La société a déclaré qu'elle n'avait pas encore réussi à trouver un investisseur principal pour une levée de fonds destinée à payer ce qu'elle doit aux clients qui ont reçu des prêts à tort.

Amigo évalue donc s'il y a suffisamment d'intérêt pour qu'un syndicat de tels investisseurs soit formé afin de soutenir une levée de fonds de 45 millions de GBP.

Si la levée de fonds n'est pas réalisée, elle reviendra à la solution de repli décrite dans le plan d'arrangement, à savoir une liquidation de l'entreprise.

Inland Homes a baissé de 16 %. Le constructeur de maisons et développeur de friches industrielles dans le sud et le sud-est de l'Angleterre a déclaré que Donagh O'Sullivan a démissionné de son poste de directeur général "d'un commun accord" après seulement cinq semaines dans ce rôle.

Inland Homes n'a fourni aucune raison pour ce changement soudain.

Le pétrole Brent était coté à 84,20 USD le baril lundi soir, en baisse par rapport à 84,80 USD vendredi soir. L'or était coté à 1 917,90 USD l'once, en hausse par rapport à 1 911,40 USD.

Sur le front politique britannique, la Grande-Bretagne et l'UE ont convenu de poursuivre le "travail de cadrage" pour résoudre le différend sur le protocole post-Brexit de l'Irlande du Nord, les écarts entre leurs positions demeurant malgré les discussions.

Le ministre britannique des affaires étrangères, James Cleverly, et le vice-président de la Commission européenne, Maros Sefcovic, ont déclaré qu'ils continueraient à rechercher des "solutions potentielles" dans un "esprit constructif et de collaboration".

Avant leur réunion virtuelle de lundi, on avait spéculé sur le fait que les deux parties se rapprochaient d'une percée, mais Downing Street a déclaré qu'il y avait "toujours des lacunes".

Le calendrier économique de mardi comprend une lecture du produit intérieur brut chinois dans la nuit, avant les données sur le chômage au Royaume-Uni et l'inflation allemande à 0700 GMT. Il y a également une lecture de l'inflation irlandaise à 1100 GMT.

Le calendrier des entreprises locales de mardi comprend les déclarations commerciales de la société de vérification de crédit Experian, de la société de commerce électronique THG et de la société de transfert d'argent Wise.

