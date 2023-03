Le bénéfice de Taylor Wimpey bondit ; il s'attend à une baisse des achèvements de maisons

(Alliance News) - Le constructeur de maisons Taylor Wimpey a déclaré jeudi que l'année 2022 était une année de "moitiés distinctes", car il prévoit de terminer jusqu'à 36% de maisons en moins en 2023 qu'en 2022.

Le chiffre d'affaires annuel a augmenté de 3,2 %, passant de 4,28 milliards de livres sterling à 4,42 milliards, tandis que le bénéfice avant impôts a bondi de 22 %, passant de 679,6 millions de livres sterling à 827,9 millions.

La marge d'exploitation s'est améliorée, passant de 19,3 % à 20,9 %, grâce à "des contrôles opérationnels stricts et une discipline en matière de prix".

La société basée à High Wycombe, Buckinghamshire, a déclaré un dividende total de 9,40 pence par action pour 2022, en hausse de 9,6 % par rapport aux 8,58 pence de l'année précédente.

Taylor Wimpey a déclaré que les transactions actuelles montrent des signes d'amélioration par rapport au quatrième trimestre, mais que son taux de réservation est nettement inférieur à celui des années précédentes. Elle s'attend à ce que les prix moyens soient similaires au premier semestre par rapport au second semestre de 2022.

"Suite au mini-budget du 23 septembre, il y a eu une augmentation forte et significative des taux hypothécaires et cela, a réduit matériellement la confiance des clients et l'accessibilité financière, ce qui a inévitablement eu un impact sur les ventes de nouvelles maisons dans tout le secteur", a déclaré Taylor Wimpey.

En 2023, elle s'attend à ce que les achèvements soient pondérés au second semestre et se situent dans une fourchette de 9 000 à 10 500 au total, ce qui représenterait une baisse de jusqu'à 36 % par rapport aux 14 154 observés en 2022.

"En ce qui concerne l'avenir, notre entreprise est bien positionnée avec une stratégie claire axée sur l'excellence opérationnelle, la création de valeur à partir de notre banque foncière de haute qualité et notre solide position financière. Alors que nous restons très sélectifs dans notre acquisition de terrains et que nous nous concentrons sur une gestion serrée des coûts et des travaux en cours, nous restons agiles et prêts à répondre rapidement aux conditions changeantes du marché", a déclaré la société.

Les actions Taylor Wimpey étaient en hausse de 0,1% à 118,25 pence chacune à Londres jeudi matin.

Par Tom Budszus, journaliste d'Alliance News

