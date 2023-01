Les actions restent fermes avant la décision de la BoJ et l'inflation britannique

(Alliance News) - Les cours des actions à Londres étaient largement en hausse lundi à la mi-journée, l'optimisme du marché restant positif.

"Tel un vieux pur-sang robuste franchissant haie après haie, le FTSE 100 continue de se diriger vers un nouveau niveau record malgré le contexte incertain", a déclaré Russ Mould chez AJ Bell.

L'indice FTSE 100 était en hausse de 13,05 points, soit 0,2 %, à 7 857,12. Le FTSE 250 était en hausse de 53,24 points, soit 0,3%, à 20 006,08, tandis que l'AIM All-Share était en baisse de 2,94 points, soit 0,3%, à 861,66.

Le Cboe UK 100 était en hausse de 0,1% à 786,11, le Cboe UK 250 était en hausse de 0,3% à 17 483,32, et le Cboe Small Companies était en hausse de 0,1% à 13 790,00.

Mould a déclaré que les investisseurs vont maintenant se tourner vers le discours du gouverneur de la Banque d'Angleterre, Andrew Bailey, lundi après-midi, pour obtenir des indices sur l'orientation future des taux d'intérêt au Royaume-Uni.

Bailey doit s'exprimer vers 15h00 GMT.

Son discours devant les membres du Parlement précède les chiffres de l'inflation britannique plus tard dans la semaine. L'indice des prix à la consommation pour décembre et l'indice des prix à la production pour novembre sont attendus mercredi matin. L'inflation IPC était de 10,7 % en novembre.

La livre était cotée à 1,2216 USD à la mi-journée lundi à Londres, en légère hausse par rapport à 1,2209 USD à la clôture vendredi. L'euro s'établissait à 1,0831 USD, en hausse par rapport à 1,0820 USD.

Contre le yen, le dollar s'échangeait à 128,35 JPY, en hausse par rapport à 127,85 JPY.

Ricardo Evangelista, chez ActivTrades, a déclaré que le vent semblait tourner en faveur du billet vert, car un ralentissement de l'inflation américaine ouvre la voie à une Réserve fédérale plus "bénigne".

"Un tel scénario qui peut peser sur le dollar, d'autant plus que les autres banques centrales sont à la traîne et ont encore du chemin à parcourir avant de passer à une approche plus dovish", a-t-il déclaré.

En 2023, la Banque du Japon tient une réunion de politique monétaire mardi.

Les marchés financiers américains étaient fermés lundi pour le congé de la journée Martin Luther King.

Dans les actions européennes lundi, le CAC 40 à Paris était en hausse de 0,2%, tandis que le DAX 40 à Francfort était en hausse de 0,3%.

À Londres, les actions des constructeurs de maisons étaient dans le vert, stimulées par les nouvelles selon lesquelles, après deux mois de baisse, le prix moyen demandé pour une maison au Royaume-Uni a augmenté de 0,9 % en janvier.

Taylor Wimpey a augmenté de 2,0 %, Barratt Developments de 1,2 % et Persimmon de 1,0 %.

Le prix moyen d'une propriété mise en vente sur le marché est passé à 362 438 GBP en janvier, soit une hausse de 0,9 % par rapport à 359 137 GBP en décembre. Rightmove a déclaré qu'il s'agissait de la plus forte augmentation à cette période de l'année depuis 2020.

Annuellement, le prix moyen demandé a augmenté de 6,3 % en janvier. En décembre, la hausse annuelle était de 5,6 %.

Tim Bannister, de Rightmove, a déclaré : "Les chiffres suggèrent certainement que l'activité a rebondi après Noël, et les agents vont maintenant être occupés à essayer de correspondre aux attentes révisées probables des acheteurs et des vendeurs alors que nous nous dirigeons vers l'importante saison du printemps."

J Sainsbury a augmenté de 1,1 % après que la plateforme de livraison de nourriture Just Eat Takeaway a annoncé un partenariat avec la chaîne de supermarchés pour la livraison de produits d'épicerie au Royaume-Uni.

Grâce à ce contrat, les clients de Just Eat auront accès à des milliers de produits, y compris les produits de la marque propre de Sainsbury, pour la livraison, a déclaré Just Eat. Le partenariat sera lancé dans plus de 175 magasins Sainsbury's d'ici la fin du mois de février dans des endroits tels que Londres, Edimbourg et Bristol. Just Eat prévoit de déployer le service dans plus de villes au cours de l'année 2023.

Les actions de Just Eat ont baissé de 3,9 %.

Dans l'indice FTSE 250, Man Group a augmenté de 2,3 % après que Jefferies ait relevé le gestionnaire d'investissement de "hold" à "buy", avec un objectif de cours de 285 pence.

Les actions du gestionnaire d'actifs Ashmore ont perdu 1,5 % malgré l'annonce d'une augmentation des actifs sous gestion au cours des trois mois qui se sont terminés le 31 décembre, en raison d'un environnement de marché positif.

L'investisseur des marchés émergents a déclaré qu'au cours du dernier trimestre de l'année civile 2022, son deuxième trimestre financier, les actifs sous gestion ont augmenté de 1,2 milliard de dollars pour atteindre un montant estimé à 57,2 milliards de dollars.

Ailleurs à Londres, les actions de Petra Diamonds ont baissé de 7,4 %. Petra a déclaré que la production de diamants a chuté d'un pourcentage à deux chiffres au cours du premier semestre de son exercice financier.

Au cours des six mois qui se sont terminés le 31 décembre, la production de diamants de Petra Diamond a baissé de 21 % pour atteindre 1,4 million de carats en raison de teneurs inférieures à la mine de Cullinan, d'une baisse des tonnes extraites à la mine de Finsch et de suspensions de production aux mines de Williamson et de Koffiefontein.

Par conséquent, les revenus intermédiaires ont totalisé 212,1 millions USD, soit une baisse de 20 % par rapport aux 264,7 millions USD de l'année précédente.

Pour l'avenir, Petra a déclaré qu'elle s'attend à ce que la production de la mine de Cullinan souffre pour le reste de l'exercice 2023 et l'exercice 2024.

En conséquence, les prévisions de production pour l'exercice 2023 sont revues à la baisse, passant de 3,3 à 3,6 millions de carats à 2,8 millions de carats.

Sur l'AIM, t42 IoT Tracking Solutions a bondi de 14 %, car elle a annoncé avoir conclu un accord de deux ans avec un nouveau client basé en Israël pour la vente de ses unités de suivi Lokies.

t42 a déclaré qu'un ordre d'achat initial a été reçu du client pour 1 500 unités Lokies. Le client se voit également accorder des droits d'exclusivité d'approvisionnement du client final, sous réserve que le client réalise des ventes trimestrielles spécifiées sur une période de 2 ans, pour 5 000 Lokies, y compris les unités commandées à ce jour, a ajouté la société.

Le pétrole Brent était coté à 84,73 USD le baril à la mi-journée à Londres lundi, soit une légère baisse par rapport à 84,80 USD vendredi dernier. L'or était coté à 1 917,49 USD l'once, en hausse par rapport à 1 911,40 USD.

Tard dans la soirée de lundi au Royaume-Uni, le mineur Rio Tinto, coté à Londres et à Sydney, publiera une déclaration commerciale, attendue à 2130 GMT. Les actions étaient en baisse de 1,3% à Londres lundi à la mi-journée.

Par Heather Rydings, journaliste économique senior d'Alliance News

