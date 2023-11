Taylormade Renewables Limited est une société basée en Inde qui fournit des solutions en matière d'énergie renouvelable. La société fabrique principalement des systèmes solaires à concentration parabolique pour la production de vapeur utilisée dans la cuisson à la vapeur et d'autres applications industrielles, le chauffage direct ou indirect, y compris la climatisation solaire, le chauffage solaire des locaux, le séchage solaire, l'évaporation solaire des eaux usées et d'autres applications nécessitant de l'énergie thermique. La société a mis au point la technologie TRL Rain pour transformer les flux de déchets en ressources hydriques. Ses produits comprennent la technologie TRL-RAIN pour surmonter la crise de l'eau ; TRL-RAIN ULTRA SRS ; TRL- Super Distillation Unit (SDU) ; TRL- Distilled Water Plants (DWP) ; TRL-IAF EC-ULTRA ; Solar Waste Water Evaporator System ; TRL-Zeo Membrane ; Waste Water Treatment By Zeo Membrane ; Process Application By Zeo Membrane, et Solar Thermal Application.