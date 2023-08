Taysha Gene Therapies, Inc. est une société de thérapie génique qui se concentre sur le développement et la commercialisation de thérapies géniques basées sur des virus adéno-associés pour le traitement de maladies monogéniques du système nerveux central. Ses produits candidats comprennent : TSHA-101, qui est développé pour le traitement de la gangliosidose GM2 ; TSHA-118, qui est un vecteur viral AAV9 qui exprime l'acide désoxyribonucléique complémentaire Ceroid Lipofuscinosis Neuronal 1 optimisé par le codon humain sous le contrôle du promoteur hybride b-actine de poulet ; TSHA-102, qui est développé pour le traitement du syndrome de Rett ; TSHA-103, qui est développé pour le traitement du trouble d'haploinsuffisance de la famille des porteurs de solutés 6 membre 1 (SLC6A1), et TSHA-104, qui est développé pour le traitement du locus Surfeit 1.

Secteur Recherche biotechnologique et médicale