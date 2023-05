TBC Bank acquiert les 49% restants de Payme pour 55,7 millions USD

(Alliance News) - TBC Bank Group PLC a déclaré mardi avoir accepté d'acquérir les 49% restants du fournisseur de paiements numériques Payme pour 55,7 millions de dollars auprès des actionnaires fondateurs.

La banque basée à Tbilissi, en Géorgie, a déclaré que la transaction fait suite à l'accord conclu lors de l'acquisition de 51% de l'entreprise en 2019.

Payme, la marque d'exploitation de LLC Inspired, filiale détenue à 51% par TBC, est le principal fournisseur de paiements numériques en Ouzbékistan pour les particuliers et les petites entreprises, le prix d'exercice de l'option étant basé sur des paramètres prédéterminés convenus en temps utile.

L'acquisition sera payée en espèces, a précisé TBC, le chiffre indiquant que la valeur totale de Payme s'élève à 113,6 millions USD.

Le directeur général, Vakhtang Butskhrikidze, a déclaré : "Nous sommes ravis de finaliser l'acquisition de Payme : "Nous sommes ravis de finaliser le rachat minoritaire de Payme, ce qui nous permet de détenir 100 % de cette plateforme de paiement dynamique. Cette acquisition s'inscrit dans notre stratégie d'expansion en Ouzbékistan, que nous avons déjà exposée, et qui vise à créer un écosystème fintech de premier plan. Elle nous permettra de saisir le fort potentiel de synergie entre l'activité de paiements et notre banque numérique, TBC UZ, en tirant parti d'une large base d'utilisateurs et d'une gamme de produits diversifiée.

"Je suis fermement convaincu que nos initiatives conjointes dans ces deux activités accéléreront la réalisation de nos objectifs à moyen terme pour nos activités en Ouzbékistan : un rendement des capitaux propres d'au moins 30 %, des utilisateurs actifs mensuels de 5 millions et une part de 10 à 15 % du résultat net du groupe."

Les actions de TBC sont restées stables à 2 430,00 pence chacune à Londres mardi après-midi.

Par Harvey Dorset, journaliste à Alliance News

Commentaires et questions à newsroom@alliancenews.com

Copyright 2023 Alliance News Ltd. Tous droits réservés.