TAEGU BROADCASTING CORPORATION est une société coréenne qui exerce des activités de radiodiffusion. Les activités de la société consistent en la télédiffusion, la radiodiffusion en modulation de fréquence (FM), la distribution de contenus de programmes, la diffusion de médias numériques (DMB), ainsi que des services de publicité. Elle fournit des programmes en réseau et des programmes auto-organisés, y compris des programmes autoproduits, des programmes coproduits, des programmes achetés et des programmes échangés. Les programmes du réseau sont organisés par SBS et relayés par la société. Elle est également impliquée dans l'organisation et le soutien de spectacles culturels.

Secteur Diffusion