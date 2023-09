TBC Bank Group PLC - banque basée à Tbilissi, en Géorgie - signe un accord de prêt de 20 millions de dollars avec la Banque européenne pour la reconstruction et le développement, visant à promouvoir l'entrepreneuriat féminin et la participation des femmes à l'économie en réduisant les disparités entre les sexes en matière d'accès au financement. Francis Malige, directeur général des institutions financières à la BERD, déclare : "La mise en place d'une économie inclusive et durable reste l'une des priorités de la BERD, et les femmes entrepreneurs sont un moteur important de la croissance économique en Géorgie. Avec la signature d'aujourd'hui, nous nous réjouissons de voir davantage de femmes leaders donner vie à leurs idées commerciales, et nous tenons à remercier TBC Bank, l'UE et la Suède pour leur partenariat permanent.''

Cours actuel de l'action : 2 970 pence, en hausse de 3,1 % à la clôture mardi à Londres

Variation sur 12 mois : en hausse de 70

Par Tom Budszus, journaliste à Alliance News

