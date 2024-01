TBC Bank Group PLC - Fournisseur de services financiers en Géorgie et en Ouzbékistan - La filiale JSC TBC Bank signe un accord de prêt subordonné syndiqué avec FMO, une banque néerlandaise de développement entrepreneurial, pour un montant de 80 millions d'euros. La société indique que cette facilité, d'une durée de 10 ans, "renforcera la position en capital de TBC, augmentera sa résilience à long terme et soutiendra la croissance durable de la banque". La FMO a joué le rôle d'arrangeur principal dans le cadre de l'accord et a fourni des fonds aux côtés de cinq autres prêteurs, dont le Finnish Fund for Industrial Cooperation Ltd, le Danish Investment Fund for Developing Countries et un fonds de crédit axé sur les objectifs de développement durable, ILX Fund.

Le directeur général de JSC TBC, Vakhtang Butskhrikidze, a déclaré : "Nous sommes fiers de bénéficier de cette facilité historique en partenariat avec six prêteurs. Ce financement renforcera la position en capital de TBC et soutiendra sa croissance durable, en mettant fortement l'accent sur le financement inclusif, qui est un engagement commun et une priorité de tous les membres du syndicat. FMO a été la première institution partenaire de TBC, avec laquelle nous avons conclu avec succès une première facilité subordonnée syndiquée il y a dix ans, et l'exécution d'une autre transaction de référence témoigne d'un partenariat solide et bien établi entre nos institutions".

Cours actuel de l'action : 2 794,98 pence l'unité, en hausse de 0,9 % à Londres vendredi matin.

Variation sur 12 mois : en hausse de 19

