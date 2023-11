TBC Bank Group PLC (TBC PLC) est une société holding basée au Royaume-Uni qui détient JSC TBC Bank (TBC Bank). L'entreprise propose des services non financiers par l'intermédiaire de TNET, un écosystème numérique en Géorgie. TBC Bank offre des services bancaires aux particuliers et aux entreprises. Ses services bancaires aux particuliers comprennent les prêts, les dépôts, la plateforme hypothécaire, le centre hypothécaire, les cartes de crédit, les cartes et les plans d'abonnement, les comptes, les services à distance, les produits d'assurance et les transferts d'argent. Ses services bancaires aux entreprises comprennent TBC Business, Startuperi, business plan, TBC Payments, business platinum, financement des micro-entreprises, produits d'assurance, financement de l'agro-industrie, dépôts, produits de trésorerie, gestion de comptes, services à distance et paiements par carte. Elle propose des prêts, tels que des prêts hypothécaires, des prêts numériques, des prêts à la consommation, des prêts à la consommation pour les indépendants, des paiements échelonnés, des paiements échelonnés pour les voitures, des prêts automobiles, des découverts, des conditions d'assurance, des couvertures de trésorerie et des prêts sur gage.

Secteur Banques