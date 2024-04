TBC Bank Group PLC - prêteur basé à Tbilissi, en Géorgie - met sur le marché de nouvelles obligations de capital d'une valeur de 300 millions USD avec un rendement de 10,25 %. Selon la banque, ces titres subordonnés à durée indéterminée et remboursables par anticipation renforceront la base de capital de la banque et soutiendront sa croissance et son développement durable. Les obligations devraient être cotées sur le Global Exchange Market d'Euronext Dublin et réglées le mardi prochain ou aux alentours de cette date. La banque précise que la constitution du livre d'ordres fait suite à une série d'appels aux investisseurs et qu'elle a bénéficié d'un " fort " appétit de la part des investisseurs. Il s'agit notamment d'investisseurs institutionnels du Royaume-Uni, d'Europe et des États-Unis qui représentent "au moins les trois quarts" de la taille finale de l'opération.

Le directeur général, Vakhtang Butskhrikidze, commente : "Nous sommes ravis de la forte demande des investisseurs de l'UE, du Royaume-Uni et des États-Unis pour notre dernière émission, qui témoigne de leur confiance dans la qualité de crédit de TBC. Cette émission AT1 renforcera notre structure de capital et fournira une base solide pour poursuivre les opportunités de croissance à moyen terme."

Cours actuel de l'action : 3 255,00 pence, en hausse de 1,4 % à Londres mercredi matin

Variation sur 12 mois : + 45 %.

Par Greg Rosenvinge, journaliste d'Alliance News

