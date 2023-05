TBC Bank salue un trimestre solide avec des revenus et des bénéfices en hausse

(Alliance News) - TBC Bank Group PLC a annoncé jeudi une augmentation de ses bénéfices, de ses revenus d'intérêts nets et de ses bénéfices par action après une performance "efficace" et "robuste" au premier trimestre, et a reconfirmé ses objectifs.

La banque basée à Tbilissi, en Géorgie, a déclaré que son bénéfice avant impôts pour le premier trimestre 2023 a augmenté à GEL296,3 millions, ou GBP91,7 millions, contre GEL248,1 millions pour la même période en 2022. Cela représente une baisse par rapport aux 370,7 millions de GEL du quatrième trimestre.

TBC Bank a déclaré que les revenus nets d'intérêts ont augmenté de 27% en glissement annuel à 366,8 millions de GEL, contre 288,6 millions de GEL, et de 2,6% en glissement trimestriel, contre 357,4 millions de GEL.

Les dépenses d'exploitation ont augmenté de 21% à 182,8 millions de GEL, contre 151,0 millions de GEL en glissement annuel, et ont diminué de 8,8% par rapport aux 200,5 millions de GEL du quatrième trimestre.

TBC Bank n'a pas déclaré de dividende pour le trimestre, sans changement par rapport à l'année précédente. Le mois dernier, elle a déclaré un dividende final pour 2022 de 2,95 GEL par action, ce qui équivaut à un total de 5,45 GEL par action pour l'année.

TBC Bank a réitéré ses objectifs à moyen terme annoncés en février. Ceux-ci comprennent un rendement des capitaux propres supérieur à 20 % et une croissance annuelle des prêts comprise entre 10 % et 15 %. Ses activités en Ouzbékistan devraient représenter entre 10 et 15 % du bénéfice net.

"Après une année 2022 couronnée de succès, nous avons continué à produire des résultats financiers solides au premier trimestre 2023", a commenté le directeur général Vakhtang Butskhrikidze.

Butskhrikidze a également noté l'environnement macroéconomique "favorable", en disant : "Après une expansion à deux chiffres pendant deux années consécutives, l'économie géorgienne a maintenu sa forte dynamique de croissance, le [produit intérieur brut] réel ayant augmenté de 7,2 % au premier trimestre 2023. Cette croissance a été stimulée par de fortes entrées dans tous les domaines, des exportations nettes au tourisme et aux envois de fonds."

Les actions de TBC Bank étaient en baisse de 4,3 % à 2 320,00 pence à Londres jeudi.

