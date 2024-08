TBC Bank Group PLC est une société mère basée au Royaume-Uni de JSC TBC Bank (TBC Bank) et d'un groupe d'entreprises qui opèrent principalement en Géorgie dans le secteur financier. L'entreprise propose des services non financiers via TNET LLC, l'écosystème numérique en Géorgie. Elle opère en Ouzbékistan en proposant des services financiers numériques de détail dans le pays. TBC Bank, avec ses filiales, est un groupe bancaire universel en Géorgie. Ses segments comprennent les services financiers géorgiens (GFS), l'Ouzbékistan et les autres. Le segment GFS comprend trois sous-segments d'activité : Banque d'entreprise et d'investissement, Banque de détail et Micro, petites et moyennes entreprises. Le segment Ouzbékistan comprend TBC Bank Uzbekistan et ses filiales respectives, ainsi que Payme (Inspired LLC). Ses autres services financiers comprennent TBC Insurance, TBC Pay et TBC Leasing. TBC Insurance est un fournisseur d'assurance non médicale de détail. TBC Pay offre des solutions de paiement pratiques aux clients grâce à son vaste réseau de terminaux en libre-service.