La FERC approuve l'extension du gazoduc North Baja de TC Energy entre les États-Unis et le Mexique

Dans un document déposé mardi, la Federal Energy Regulatory Commission (FERC) des États-Unis a précisé que son ordonnance du 25 mai comprenait l'approbation de toutes les installations restantes de l'extension de North Baja.

L'extension North Baja, d'une capacité de 0,495 milliard de pieds cubes par jour, permettra de fournir davantage de gaz naturel américain au Mexique, notamment à l'usine d'exportation de gaz naturel liquéfié (GNL) Costa Azul de l'entreprise énergétique américaine Sempra Energy, qui est en cours de construction.

Le projet Costa Azul, d'une valeur d'environ 2 milliards de dollars, situé sur la côte pacifique du Mexique, sera en mesure de transformer environ 0,43 milliard de pieds cubes de gaz en GNL lorsqu'il entrera en service vers le milieu de l'année 2025.

Un milliard de pieds cubes de gaz peut alimenter environ 5 millions de foyers américains pendant une journée.

Le coût de l'extension de North Baja est estimé à 127 millions de dollars, selon les données énergétiques américaines.

La FERC a approuvé la construction de l'extension de North Baja en avril 2022.

North Baja a déclaré avoir terminé les travaux sur certaines installations au début de cette année.

North Baja est un gazoduc bidirectionnel qui est entré en service en 2002. Il peut transporter du gaz de l'Arizona vers la Californie et le Mexique et du Mexique vers la Californie et l'Arizona.

Avant la modernisation de 2023, North Baja pouvait transporter environ 0,5 milliard de pieds cubes de gaz au sud de l'Arizona vers la Californie et le Mexique, et environ 0,614 milliard de pieds cubes au nord du Mexique vers la Californie et jusqu'à 0,695 milliard de pieds cubes au nord de la Californie vers l'Arizona, d'après les données fédérales sur l'énergie.