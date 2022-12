La marée noire de Keystone pourrait resserrer les stocks de brut du Golfe des États-Unis

La ligne Keystone est une artère clé qui achemine plus de 600 000 barils de brut canadien par jour (bpj) vers diverses régions des États-Unis. Elle a été fermée tard mercredi après avoir laissé échapper plus de 14 000 barils de pétrole dans un ruisseau du Kansas, ce qui en fait le plus grand déversement de pétrole brut aux États-Unis depuis près de dix ans.

Les prix du brut canadien ont déjà chuté à la suite de la nouvelle, s'élargissant jeudi à un rabais d'environ 33 $ par baril par rapport aux contrats à terme sur le brut West Texas Intermediate (WTI) - qui se négocie actuellement à environ 72 $ le baril - contre environ 27 $ mercredi.

Bien que TC Energy n'ait pas encore donné de détails sur la date de remise en service du pipeline, un précédent déversement de Keystone avait entraîné la fermeture du pipeline pendant environ deux semaines.

La ligne est directement reliée à la plateforme de stockage et au point de livraison du WTI de Cushing, en Oklahoma, qui est actuellement remplie à environ 31 % avec près de 24 millions de barils en stock. Si la ligne est fermée pendant plus d'une semaine, cela pourrait réduire les stocks de Cushing d'environ 2,5 millions de barils, selon la société d'analyse de données Wood Mackenzie.

Les raffineries du Midwest américain pourraient être plus touchées en fonction de la date de remise en service de la ligne.

Le déversement au Kansas a eu lieu en aval d'une jonction clé à Steele City, Nebraska, où Keystone se divise pour se diriger vers l'Illinois. Ce tronçon de la ligne pourrait être remis en service, mais l'autre segment affecté par le déversement ne sera pas remis en service tant que les régulateurs n'auront pas approuvé un redémarrage.

En revanche, les raffineurs de la côte du Golfe peuvent s'appuyer sur davantage de sources pour le brut, à la fois à partir des installations offshore de la Louisiane et de pays comme la Colombie, le Mexique et l'Équateur.

Pourtant, les volumes vers le Golfe depuis Cushing ont déjà baissé. Les volumes sur le pipeline Marketlink de TC Energy, qui va de Cushing à Nederland, au Texas, ont chuté d'environ 300 000 bpj à moins de 500 000 bpj, selon Wood Mackenzie, après la découverte de la fuite.

Cela pourrait laisser les raffineries de la côte du golfe du Mexique à court de barils canadiens lourds.