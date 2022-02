La police canadienne enquête sur une attaque à la hache sur le site du pipeline contesté de TC Energy

La Gendarmerie royale du Canada a déclaré tard dans la journée de jeudi que les agents qui ont répondu à un appel des travailleurs de la côte après minuit ont été informés qu'un groupe, dont certains étaient armés de haches, attaquait les agents de sécurité et brisait les vitres de leurs véhicules.

La police a déclaré qu'elle a été confrontée à des bombes fumigènes, des bâtons enflammés et une route bloquée par des arbres abattus et des souches recouvertes de goudron alors qu'elle tentait d'atteindre le site de l'incident. Un officier a été blessé, ajoute le communiqué.

"Il s'agit d'une escalade très troublante d'une activité criminelle violente qui aurait pu entraîner des blessures graves ou la mort", a déclaré le surintendant principal Warren Brown.

L'exploitant de l'oléoduc a déclaré dans un communiqué que ses travailleurs n'avaient subi aucune blessure physique, mais qu'ils étaient "secoués par ce violent incident" qui a causé "des millions de dollars de dommages" aux équipements et aux biens.

Le projet d'oléoduc côtier fait l'objet d'une opposition de longue date de la part de groupes autochtones et d'autres personnes pour des raisons environnementales.

"Nos travaux sont légaux, autorisés, entièrement permis et bénéficient du soutien sans précédent des communautés locales et autochtones et des accords en place avec les 20 conseils élus des Premières nations sur les 670 km du tracé", a déclaré Coastal dans son communiqué jeudi.

La police a procédé à plusieurs arrestations dans le passé en tentant de faire respecter une injonction accordée par la Cour suprême de la Colombie-Britannique en 2019, y compris deux journalistes, qui ont été arrêtés puis relâchés après de vastes protestations l'année dernière.

Coastal est détenue par la société de capital-investissement KKR & Co Inc, Alberta Investment Management Corp et TC Energy.